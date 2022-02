La violenza è sempre ributtante, non solo quando è fisica, ma anche quando opera insinuando nell’altro la convinzione di essere debole, mettendolo in soggezione, in situazione di inferiorità presunta.

Questa violenza psicologica agisce con l’aiuto della società e la nostra Scuola, che ha l’obiettivo di rendere tutti forti, grazie alla conoscenza ed alla libertà che questa dona, ha voluto programmare un ulteriore incontro con esperti che spiegassero come difendersi dalla violenza subdola di chi vuole farsi forte di una superiorità inesistente, ma suffragata dalla cattiva informazione. Così, nell’ambito delle attività didattiche messe in atto nel nostro Istituto, nel mese di Gennaio, in una delle classi dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone”, in diretta Facebook, in relazione alla Giornata della Memoria, grazie all’aiuto di Giovanni Furgiuele, presidente de “L’Agone”, i ragazzi hanno incontrato il dott. Gianluca Di Pietrantonio, psicologo della devianza, Claudia Della Ceca, pedagogista clinica, e il prof. Matteo Villanova, neuropsichiatra e Sessuologo clinico e forense, titolare di Neuropsichiatria infantile, Medicina preventiva e Psicopatologia forense, Criminologia, Direttore del Master in “Educazione Affettiva e Sessuale per l’Infanzia, l’Adolescenza e la Genitorialità” e dell’Osservatorio Laboratorio Tutela Rispetto Emozionale Età Evolutiva (O.L.T.R.E.E.E.) presso l’Università “Roma Tre”. L’incontro ha avuto come obiettivo la prevenzione, nell’ottica di sensibilizzare, formare e orientare gli studenti sulla tematica della violenza di genere, riflettendo sulla formazione dell’identità e dei ruoli, sugli stereotipi sociali e culturali, sul linguaggio e sul potere dei media.

Le differenze fra uomo e donna esistono, questo è innegabile, ma non è affatto vero che determinino la superiorità dell’uno sull’altra. Ad esempio la vista di opere d’arte, di paesaggi piacevoli e, più in generale, di “cose belle” attiva, in maschi e femmine, zone diverse del cervello: mentre nelle donne la vista di immagini “belle” attiva entrambe le aree parietali, nell’uomo accende solo il lato destro della corteccia. Nel cervello degli uomini il centro della parola si trova nell’emisfero sinistro, e quello dell’orientamento spaziale soprattutto nel destro. Nella donna questa separazione non esiste: anzi, gli emisferi sono collegati da un numero di cellule molto più alto. La capacità di distinguere e ricordare gli odori è più sviluppata nelle donne, a causa della conformazione del corpo calloso (struttura nervosa che unisce i due emisferi cerebrali). La memoria visiva è appannaggio femminile. Le donne ricordano meglio una fisionomia, la disposizione degli oggetti su un tavolo, e così via. Sono invece gli uomini a concentrarsi di più, escludendo mentalmente ogni altro rumore, che potrebbe disturbarli. Inoltre sentono meglio i toni acuti. I maschi hanno in bocca meno recettori per il “salato” delle donne. Anche la percezione femminile dell’amaro è migliore. Nella manipolazione di oggetti sottili riescono meglio le donne. Non solo perché hanno dita sottili, ma perché le terminazioni tattili sono più sensibili. Le donne prestano più attenzione agli sguardi e alle facce delle persone di quanto non facciano gli uomini. Precedenti studi avevano messo in luce che le zone del cervello coinvolte nel riconoscimento delle facce, sono influenzate dagli ormoni, ma ancora non è chiaro in che modo. Lo studio più approfondito di queste differenze potrebbe aiutare a capire alcuni disturbi gravi come l’autismo, che colpisce in maggioranza gli uomini. Uomini e donne reagiscono allo stress in modo diverso, e i primi si abbandonano più facilmente alla bottiglia nelle situazioni che generano ansia. Se il glucosio presente nel sangue fornisce le energie necessarie ad affrontare i compiti stressanti, una volta esaurite queste “riserve” naturali, gli uomini non riescono a mantenere l’autocontrollo e si abbandonano all’alcol … non accade altrettanto alle donne. Non esistono discipline di studio nelle quali mediamente i maschi riescano meglio delle femmine anche se la tendenza alla precisione ed alla attenzione permette alle donne di raggiungere, se viene loro permesso, livelli più elevati.

Di seguito le impressioni su questo incontro descritte con gli occhi di un’alunna di terza secondaria di cui riporto la frase conclusiva:

L’ignoranza porta alla sopraffazione. La cultura ci aiuta a difenderci e ad essere più forti e più liberi!

Riccardo Agresti

Istituto C. Melone di Ladispoli (RM), 4 Febbraio 2022