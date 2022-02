fermati 4 egiziani per l’omicidio di Abdu Ibrahim Ramadan ad Anguiullara

COMUNICATO STAMPA (ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 106/2006, come introdotto dall’art. 3 d.lgs. n. 188/2021)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CIVITAVECCHIA

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che nella serata del 1° febbraio 2022, la Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha disposto, con decreto, il fermo di quattro giovani di origine egiziana, iscritti nel registro degli indagati per l’omicidio di ABDU Ibrahim Ramadan, rinvenuto semi-carbonizzato in un terreno incolto nel Comune di Anguillara Sabazia.

Il fermo, convalidato dal Gip nella giornata odierna, è stato eseguito dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano al termine di una serie di investigazioni dirette dalla Procura di Civitavecchia ed effettuate dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano e del Nucleo Investigativo di Ostia, e dal Commissariato di Polizia di Primavalle.