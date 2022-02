PRESENTAZIONE DI LIA LEVI AL LICEO VIAN

Mercoledì 2 febbraio presso l’aula magna del liceo Ignazio Vian ha tenuto la presentazione del suo libro “Questa sera è già domani” l’autrice superstite dell’olocausto Lia Levi. Ha avuto l’onore e il piacere di partecipare una rappresentanza degli studenti e delle studentesse del Liceo I. Vian, dell’I.I.S.L. Paciolo e dell’I.C. Bracciano.

Come spiega l’autrice, il libro racconta vizi e virtù di una famiglia come tante se non fosse per il drammatico sfondo. Un’Italia ipocrita e individualista in preda alle leggi razziali contorna le vicende dei protagonisti e del piccolo Alessandro, un bambino geniale, che trovandosi alle prese con la crudeltà e l’egoismo umano si trova costretto a diventare uomo; l’opera di Lia Levi è la storia ma anche il ricordo di una giovinezza negata, di una famiglia e di un popolo a cui viene negato non solo il diritto di vivere ma anche quello di sopravvivere.

In seguito ad una breve presentazione del libro, gli studenti e le studentesse hanno avuto la possibilità di rivolgere qualche domanda all’autrice e fra i tanti temi trattati si è parlato anche della delicata situazione in Italia dei migranti, la cui sofferenza è stata messa in correlazione, con le dovute differenze, con quella degli Ebrei durante il fascismo, infatti, spiega l’autrice: “siamo di fronte ad umani che lottano per sopravvivere, dobbiamo quindi evitare che prevalgano, come durante le leggi razziali, l’indifferenza e l’individualismo; per questo è importante ricordare.”

Durante il confronto con gli studenti e le studentesse, Lia Levi rivela che nel corso della sua vita non ha mai ricevuto le scuse per quanto accaduto dagli italiani, a differenza dei tedeschi. Saranno proprio i ragazzi e le ragazze ivi presenti a chiederle scusa per la prima volta per quanto successo non troppi anni fa; la scrittrice è uscita così dall’aula magna del Liceo I. Vian, commossa ma soprattutto consapevole che il suo ricordo e le sue parole hanno permesso che quanto accaduto non avvenga mai più.

Mattia Carocci