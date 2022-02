Il 2 febbraio, nell’ambito degli eventi relativi alla Giornata della Memoria, presso il Liceo Scientifico VIAN di Bracciano si è tenuta la presentazione del libro di Lia Levi “Questa sera è già domani”.

La Giornata della Memoria fu istituita a livello mondiale dalle Nazioni Unite nel novembre 2005 a ricordo del genocidio perpetrato dal regime nazista, ma anche con la complicità dell’Italia, con ferocia inaudita: furono eliminate oltre 6 milioni di innocenti, e annientando in primis la personalità degli arrestati. La giornata, fissata per il 27 gennaio, ricorda il giorno in cui, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa entrarono per la prima volta ad Auschwitz, per non porre l’oblio o peggio la negazione della Shoah, comprendendo anche tutte le persecuzioni o genocidi di intere popolazioni nel mondo.

L’evento di oggi , a cura della Biblioteca di Bracciano, con la collaborazione della Demea Eventi Culturali, ha visto la partecipazione del Comune di Bracciano nella persona di Emanuela Viarengo, Assessore alle Politiche Culturali, del Dirigente Scolastico del Liceo I. Vian Danilo Vicca, della Dirigente Scolastica Stefania Cosima Chimienti dell’Istituto Tecnico Paciolo e della Dirigente Scolastica Lucia Lolli dell’IC Bracciano, ma soprattutto di una rappresentanza degli alunni dei tre Istituti .

La scrittrice giornalista oggi novantenne Lia Levi, ancora piccola bambina, sfuggita miracolosamente alla deportazione nel 1943 ha voluto documentare la sua vita attraverso numerosi e premiati libri. Nell’introduzione ha precisato la differenza tra ricordo e memoria: il ricordo è qualcosa di legato a singoli avvenimenti, la memoria prevede un’analisi di più esperienze e ricordi. Quindi, quando i testimoni non più presenti, sarà sempre necessario continuare a tenere viva la memoria per evitare di commettere i medesimi errori, o nel caso specifico orrori. L’ultimo suo libro Questa sera è già domani, tra ricordi e fantasia, vuole essere lo stimolo per analizzare quanto avvenuto nel triste periodo anni 30-40 e di quanto ancora oggi i pochi superstiti hanno dovuto subire e il lungo processo di superamento dell’intimo dolore.

I ragazzi hanno potuto porre interessanti domande alla scrittrice, che commossa ha apprezzato di essere ritornata di persona ad incontrare gli studenti a scuola, dopo lo stop pandemico.