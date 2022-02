Porrello, M5S, per la valorizzazione del nostro territorio

Riceviamo e pubblichiamo una nota del M5S del territorio sabatino, che segnala un odg del consigliere Porrello sulla valorizzazione del nostro territorio

Il vice Presidente del Consiglio regionale ha presentato un Ordine del Giorno in cui il Lazio si impegna a valorizzare le bellezze del nostro territorio agendo attraverso il Parco e il Consorzio al fine di promuovere la zona intorno al lago.

“È importante- dichiara Porrello- continuare a tutelare le bellezze della Regione, per questo nell’atto da me presentato c’è un punto che riguarda il Parco Naturale Bracciano-Martignano in cui si richiedono interventi finalizzati a valorizzare questo meraviglioso paesaggio vulcanico della nostra Regione e salvaguardare le ricchezze floristiche e faunistiche. Nell’Ordine del Giorno c’è anche un importante richiamo alla salute, con la richiesta di dotare di defibrillatori i Comuni del Lazio, per poter consentire un pronto intervento in caso di arresto cardiaco, aumentando notevolmente le possibilità di sopravvivenza nelle persone colpite, come confermato dai dati forniti da Federfarma Lazio”

Il Gruppo locale del MoVimento esprime soddisfazione per quella che sembra essere una Primavera per il nostro comprensorio in termini di investimenti. Infatti grazie al nostro Presidente Conte e alla grande vittoria dei fondi del PNRR, alle azioni del nostro Vice Presidente in Regione Lazio il comprensorio del Lago di Bracciano può pian piano lasciare indietro la formula del turismo mordi e fuggi in favore di un turismo stanziale, sostenibile e che porti un incremento nel numero dei posti di lavoro e nella tipologia di lavori richiesti. Non più solamente camerieri stagionali ma lavoratori impegnati sul territorio a fornire servizi e divertimenti a tutti i visitatori. “C’è un costante dialogo e scambio con i nostri rappresentanti nelle Istituzioni che promuove azioni non solo di denuncia ma anche proposte efficaci come questa – commenta la referente del gruppo trevignanese Simona Petroselli – l’Ente Parco e il Consorzio del Lago sono due strumenti che sappiamo avere grandi potenzialità. Il compito della Politica e delle Istituzioni oggi è creare le situazioni affinché si sviluppino opportunità di crescita e sviluppo”