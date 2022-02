Consiglio metropolitano: approvata delibera su complesso scolastico a Valmontone

Il Consiglio metropolitano ha approvato all’unanimità una importante delibera illustrata in aula dalla Consigliera delegata al Bilancio e Patrimonio Cristina Michetelli, che consentirà all’area di proprietà di Città metropolitana presso il complesso scolastico “Via Gramsci” di passare in concessione al Comune di Valmontone.

“Su quest’area già esisteva una concessione in uso al Comune per la manutenzione di alcune strutture sportive – ha spiegato la Consigliera Michetelli – e per la presenza di un nostro Istituto scolastico superiore. Per questo, abbiamo deciso di concedere la superficie per consentire all’Amministrazione comunale di costruire un edificio da adibire a scuola materna ed elementare”. Ogni onere sarà a carico del Comune di Valmontone, per la costruzione e manutenzione del plesso scolastico e dell’area. “Il Comune di Valmontone avrà con questa concessione, la possibilità di partecipare a un bando del PNRR – ha sottolineato il Vice Sindaco Pierluigi Sanna – che scadrà a breve per usufruire dei fondi di realizzazione dell’opera. Siamo un Ente che sostiene le politiche di sviluppo dei Comuni metropolitani e quando un Sindaco ci chiede aiuto sono sicuro che saremo tutti dalla stessa parte”.