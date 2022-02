3  Febbraio  1991, scioglimento del PCI. Come la sinistra si è autodistrutta in trentuno anni

Il 3 febbraio del 1991, fu reso ufficiale lo scioglimento del Partito Comunista Italiano, dopo la svolta della Bolognina promossa dall’ultimo segretario del partito: Achille Occhetto. Un errore madornale.

Il PCI, nell’ambito del XX Congresso, si divise in due partiti: il PDS (Partito Democratico della Sinistra), dove confluì la maggioranza del precedente partito, e il PRC (Partito della Rifondazione Comunista).

Ciò fu una conseguenza del prevalere della linea di Achille Occhetto il quale, dopo la dissoluzione dell’URSS, giudicava necessario sciogliere il PCI, posizione opposta a quella di Alessandro Natta, Aldo Tortorella e Pietro Ingrao; questi, infatti, ritenevano che fosse opportuno rinnovare la cultura politica del partito, mantenendo, però, la linea marxista ed evitando lo scioglimento.

Come già precisato prima, la linea di Occhetto prevalse e il PCI si divise.

Il Partito Democratico della Sinistra che, alle elezioni del 1992, aveva ottenuto il 16,11% dei voti, dopo sette anni si sciolse per formare i Democratici di Sinistra ed inglobare altre forze moderate al suo interno. Il Partito della Rifondazione Comunista (in cui erano confluite Democrazia Proletaria e altre formazioni comuniste), costituito prevalentemente dagli ex “cossuttiani” del PCI, si ritagliò, sempre nel 1992, il 5,6% dei consensi, ma anch’esso nel corso della sua storia ha subito l’effetto di varie scissioni, di cui la più nota è, senza dubbio, quella del Partito dei Comunisti Italiani.

I Democratici di sinistra, formatisi, nel 1998, dalla dissoluzione del PDS, per accogliere alcune ali moderate della sinistra, decisero di entrare nell’alleanza dell’Ulivo, che univa i socialisti e i socialdemocratici ai cattolici e liberali di Democrazia e Libertà-La Margherita. L’Ulivo (nato nel 1996) diede vita, tra il 1996 e il 2001, ai governi Prodi, D’Alema e Amato. L’alleanza guidata da Romano Prodi cominciò a vacillare nel 1998, dopo che Fausto Bertinotti (importante leader del PRC), decise il ritiro, da parte di Rifondazione, della fiducia al Governo Prodi I, che cadde dopo una votazione in Parlamento. Gli anni successivi furono caratterizzati da un testa a testa tra l’Ulivo e la Casa della Libertà di Silvio Berlusconi, coalizioni che si alternarono alla guida del Paese. Con il Governo Prodi II l’esperienza dell’Ulivo si concluse definitivamente, vista la dissoluzione dei Democratici di sinistra; questi dopo l’entrata dei democristiani della Margherita si divisero in una maggioranza che decise di formare l’odierno Partito Democratico e una minoranza che formò Sinistra Democratica, la quale poi, nel 2017, diventò Sinistra Italiana, oggi guidata da Nicola Fratoianni.

La questione dell’alleanza con i centristi, mai risolta, è stata uno dei più grandi motivi di divisione nella sinistra italiana a partire dall’Ulivo, poi nell’Italia. Italia Bene comune (coalizione fondata da Pier Luigi Bersani, durata appena un anno) e infine oggi nel PD. Anche all’interno di Rifondazione Comunista le cose non andavano poi così bene, infatti vi furono innumerevoli scissioni. Solo per citarne alcune, ricordiamo il PCL di Marco Ferrando, Sinistra Critica, il Partito di Alternativa Comunista ecc. Questo frazionismo interno ha reso la sinistra debole e impotente (dal 38% dell’era Berlinguer ha perso milioni di voti), il PD un partito senza alleati (eccetto il Movimento Cinque Stelle, che è anch’esso dilaniato da divisioni interne) e ha spianato così la strada alle destre. Dall’analisi della storia della sinistra negli ultimi 31 anni, non sarà difficile rendersi conto che Alessandro Natta e il “fronte del no” alla dissoluzione del PCI avevano ragione, perché questa ha innescato una crisi da cui la sinistra non si è ancora ripresa. Inoltre, è possibile constatare come l’alleanza coi centristi si sia rivelata un fallimento, in quanto volta a mettere d’accordo visioni e punti di vista sostanzialmente eterogenei.

