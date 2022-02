Ronciglione 29 Aprile 2022. Premio Euroferr – AEC: “Stazioni di Alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica”

Ronciglione VT Lazio, 29 Aprile 2022 Sala Consigliare. Consegna dei Riconoscimenti del Premio Euroferr – AEC: “Stazioni di Alta Valenza Storica, Turistica, Ambientale e Archeologica”. Stazioni Viterbesi e Umbre.

La rete ferroviaria italiana, sia gestita da Ferrovie dello Stato Italiane (85%) sia da altre Concessionarie (15%), si estende per circa 20.000 km e garantisce il trasporto di viaggiatori e merci in impianti classificati come Stazioni o Fermate, a seconda che siano idonei o meno ad incroci e precedenze nella circolazione dei treni.

Escludendo quelli che fanno capo alle città dei medio-grandi centri urbani (in genere Province e Capoluoghi regionali) e che hanno una loro implicita importanza storicamente consolidatasi nella rete che negli anni si è andata sviluppando, questa indagine/selezione ha puntato ad individuare altri impianti che, meno noti ai più, presentano una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale. [leggi/scarica il testo integrale: http://www.aecitalia.org/web/wp-content/uploads/2021/11/EUROFERR-prima-edizione.pdf ].

Lo scopo di questa pubblicazione e del Premio Ferroviario Euroferr è quindi quello di far conoscere le peculiarità di questi terminali, specificando quali appagamenti di personali interessi – culturali o ludici che siano – è possibile soddisfare giungendo in quel luogo.

In tale contesto, si comunica che il 29 Aprile 2022 a Ronciglione (Sala Consiliare del Comune) sarà consegnato (in occasione del 128° anniversario dell’apertura della linea ferroviaria Roma – Capranica – Viterbo e della Capranica Ronciglione) alle SSLL (con fascia tricolore o ai loro rappresentanti) il citato prestigioso riconoscimento “Euroferr” (diploma d’Onore) secondo questo programma (Organizzato dal Presidente del citato noto e storico Comitato, Raimondo Chiricozzi, pdc: cell 368 306 5221):

Ore 10.00, Saluto e Allocuzioni del Sindaco di Ronciglione VT presso la Sala Consigliare del Comune;

Ore 10.15 Saluto e Allocuzione del Presidente Raimondo Chiricozzi del Comitato per la Riapertura della Linea Ferroviaria Civitavecchia – Capranica – Orte

Ore 10.30 Allocuzioni dei Vertici AEC, UTP/Assoutenti e ANFG. Saluti da parte delle Autorità presso il citato Museo;

Ore 10.50, Premiazione e Consegna dei Diplomi da parte dell’Architetto Fulvio Di Giuseppe, del Dottor Oreste Varone e dell’Avvocato Luca Marcello (Vertici AEC) nonché’ dal dottor Massimo Ferrari Presidente UTP/ Assoutenti di Milano e dal Presidente Veneto Fabio Ceccato (ANFG) ai Sindaci o ai loro Rappresentanti (con fascia tricolore, che naturalmente potranno esporre in breve i piani turistici e ambientali nonché di sviluppo economico dei loro meravigliosi territori e potranno se vogliono far distribuire ai presenti la documentazione storica turistica che ritengono opportuna) e al Comitato per la riapertura della Linea Civitavecchia – Capranica – Orte;

Ore 11.30, Visita del Ponte Storico Ferroviario in Ferro di Ronciglione e visita del borgo antico di Ronciglione;

Ore 1230 rinfresco

AEC ITALIA, Assoutenti/UTP, ANFG e Comitato Linea Civitavecchia – Capranica – Orte (AICS):

Raimondo Chiricozzi, Gen Mario Pietrangeli

Comitato per la riapertura della Ferrovia Civitavecchia Capranica Orte