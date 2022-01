PUMS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: SI APRONO I LAVORI PER LA PRIMA FASE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

La Città metropolitana di Roma Capitale ha avviato il percorso di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) metropolitano, come seguito dell’approvazione delle “Linee di Indirizzo per la redazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMS)” avvenuta il 28 ottobre 2019.

Le varie fasi di elaborazione del PUMS prevedono, come punto cardine del processo, il coinvolgimento dei portatori di interesse e dei cittadini mediante attività partecipative, informative e comunicative.

Martedì 1 febbraio si avvieranno i lavori con i portatori di interesse in un incontro di apertura della prima fase di partecipazione, per dare seguito al percorso già avviato per la stesura delle Linee di indirizzo per la redazione del PUMS e condividere l’agenda e gli obiettivi di partecipazione che li vedranno protagonisti nei prossimi mesi.

“Il PUMS– dichiara il Consigliere Delegato alla Pianificazione strategica Damiano Pucci – è lo strumento fondamentale per governare la mobilità urbana delle persone e delle merci. Vogliamo sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana dell’intera area metropolitana, proponendo il raggiungimento di obiettivi condivisi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso azioni orientate a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto urbanistico territoriale e con lo sviluppo socio-economico. Lo scopo della prima fase è intercettare e consolidare una rete di stakeholder con cui collaborare per la redazione del PUMS e dei relativi piani di settore in un’ottica di rappresentatività e trasparenza, che assicuri il recepimento delle esigenze delle diverse categorie di attori e ne garantisca una governance efficace nelle fasi parallele e successive alla redazione del PUMS”.

A seguito del primo incontro verranno quindi istituiti i canali di comunicazione con cui sarà possibile seguire lo stato di avanzamento dei lavori e assistere agli eventi aperti a tutta la cittadinanza.