L’agone: incontri su “rapporto tra essere umano, ambiente e animali, nell’ottica del rispetto della natura”

Un viaggio nel rapporto tra essere umano, ambiente e animali, nell’ottica del rispetto della natura. Sapere cosa possiamo fare per preservare il mondo nel quale viviamo è importante per una riflessione individuale e collettiva, ma anche per un cambiamento personale, un percorso che dura tutta la vita.

La Regione Lazio e l’associazione culturale L’Agone Nuovo propongono una serie d’incontri con le scuole superiori di secondo grado di venti ore complessive, da gennaio a maggio 2022, che coinvolgono studenti e studentesse dai 14 ai 19 anni.

Gli incontri vedranno come filo conduttore il rapporto tra essere umano, ambiente e animali, raccontato da diverse figure professionali ed esperte, supportati in ogni passaggio da fonti scientifiche e bibliografia, che coinvolgeranno ragazzi e ragazze con un approccio multidisciplinare, stimolante ed interattivo, utilizzando i social network sites e filmati, anche in vista dell’esame di maturità che si troveranno ad affrontare al termine del loro percorso di studi.

L’incontro di gennaio vedrà tre attiviste a difesa del clima e degli animali fornire delle pillole informative rispetto ad argomenti come l’inquinamento atmosferico, dati e studi riportati da fonti autorevoli del settore e coinvolgeranno le classi sulle buone pratiche da mettere in atto nella propria quotidianità per inquinare meno. A febbraio “si salpa” con Sea Sheperd, movimento impegnato nella salvaguardia degli oceani, con i volontari che spiegheranno in cosa consiste il loro attivismo nel mare. Marzo vedrà il coinvolgimento della cronista Alessia Rabbai e del giornalista scientifico e fotografo Andrea Centini, che spiegheranno come gli animali e l’ambiente e il rapporto con l’essere umano vengono raccontati dalla stampa e attraverso le immagini, con un focus particolare sulle specie che vivono nel territorio di Bracciano e a Roma.

Aprile sarà la volta dei due professionisti, il personale trainer Maurizio Falasconi e la nutrizionista Agnese Cascapera, che spiegheranno i pilastri e i vantaggi di un’alimentazione plant-based, ossia vegetale, dal punto di vista di salute, minor impatto ambientale e come ottimizzare le prestazioni sportive. Maggio a conclusione del progetto vedrà la figura di Massimo Manni, già protagonista della puntata “Dalla tua parte” del programma “Che ci faccio qui” condotto da Domenico Iannaccone in onda sulla Rai. Racconterà la sua storia: quella di un ex allevatore che ha cambiato la sua vita, mettendo in piedi il ‘Santuario Capra Libera Tutti’ di Nerola, un luogo in cui vivono animali salvati dallo sfruttamento.