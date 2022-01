L’agone: essere umano, ambiente e animali, incontro 4 febbraio 2022

Progetto con gli Istituti di primo grado e superiori di secondo grado anno 2021- 2022:

I rischi della rete, la lettura e costruire un futuro sostenibile attraverso scelte consapevoli

Esseri umani, animali ed ambiente

Un viaggio nel rapporto tra essere umano, ambiente e animali, nell’ottica del rispetto della natura. Leggere, Sapere cosa possiamo fare per preservare il mondo nel quale viviamo è importante per una riflessione individuale e collettiva, ma anche per un cambiamento personale, un percorso che dura tutta la vita. La Regione Lazio e l’Associazione culturale L’agone nuovo propongono una serie d’incontri con le scuole superiori di secondo grado di venti ore complessive, da gennaio a maggio 2022, che coinvolgono studenti e studentesse dai 14 ai 19 anni. L’incontro di febbraio vedrà le attiviste per il clima trattare l’inquinamento atmosferico e le buone pratiche quotidiane.

Data incontro: 4 febbraio 2022 Ore 10.00 Istituto Salvo D’Acquisto Castel Giuliano Bracciano (RM)

Saluti: Dirigente Prof.ssa Lucia Dutto

Sezione: 3°-4°-5° Trasporti e Agrario

Presentazione e saluti del Presidente del L’agone nuovo Giovanni Furgiuele

Relatori: gli attivisti Dario Manni e Alessia Rabbai

Contatti: redazione@lagone.it – Facebook: Lagone.it – Twitter: @lagone