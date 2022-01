CITTA’ METROPOLITANA ROMA, PARTONO OGGI I LAVORI SP CANCELLIERA

CHIOCCIA: “PROSEGUE SENZA SOSTA LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI”

Sono iniziati oggi i lavori che interessano la strada provinciale Cancelliera dal chilometro 0+800 al km 5+000 con un investimento di circa 90 mila euro.

“Prosegue il lavoro sulle strade provinciali e questo in particolare riguarda la sistemazione della pavimentazione di una arteria stradale che arriva fino al Comune di Albano, toccando il confine con il IX Municipio di Roma. Due emendamenti presentati nella scorsa consiliatura da Massimiliano Borelli ci hanno consentito di impegnare fondi per questa strada. Per questo assieme al Sindaco di Albano, nei giorni scorsi, abbiamo fatto un sopralluogo nel cantiere per assicurarci che tutto fosse pronto per la partenza dei lavori di questa mattina. Stiamo sbloccando cantieri in varie zone del territorio, tenendo ben presente le richieste dei cittadini e le priorità che abbiamo individuato per garantire maggiore sicurezza e migliore viabilità sulle nostre strade”.

Manuela Chioccia, Consigliere delegato alla viabilità CMRC