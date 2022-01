2 FEBBRAIO 2022 “GIORNATA MONDIALE DELLE ZONE UMIDE” 

Visita guidata gratuita alla Palude di Torre Flavia per le scuole del territorio

In occasione del “World Wetlands Day”, Giornata mondiale delle zone umide, la Città metropolitana di Roma Capitaleorganizza per il 2 Febbraio 2022 un evento dedicato ai bambini presso il Monumento naturale Palude di Torre Flavia.

L’iniziativa, che prevede alcune attività esperienziali e visite guidate rivolte alle scuole, si inserisce nel programma di eventi in simultanea nei Parchi e Riserve Naturali del sistema della Regione Lazio.

Questo anno ricorrerà il 25° anniversario dell’istituzione di questa e di altre Aree protette gestite dalla Città metropolitana Roma Capitale. Pertanto l’evento del 2 febbraio costituirà un prologo ai festeggiamenti che si svilupperanno nel corso del 2022, e di cui verrà data ampia informazione sui canali di comunicazione della Città metropolitana (www.cittametropolitanaroma.it).

Il Monumento naturale Palude di Torre Flavia (Zona Speciale di Conservazione Dir. 147/2009/CEE), è un’area naturale protetta, che si estende nei territori comunali di Ladispoli e Cerveteri per 40 ettari, tra mare, spiagge, dune, paludi, canneti e piccoli boschetti, ospitanti oltre 220 specie di uccelli, ma anche mammiferi, anfibi, rettili, uccelli, invertebrati anche rari e una ricca e rara flora. Nell’area si svolgono tante attività, sia finalizzate alla tutela di questo prezioso ambiente naturale, unico nel suo genere, sia focalizzate sulla fruizione ottimale di questo ecosistema da parte di bambini e adulti che possono godere delle sue bellezze, soprattutto in questo lungo periodo condizionato profondamente dalla pandemia, in cui i servizi ecosistemici forniti dalla Natura sono diventati un elemento importante per il miglioramento della qualità della vita.

“Attualmente la Città metropolitana di Roma Capitale – dichiara il Consigliere Delegato alle Aree Protette di CM, Rocco Ferraro – sta realizzando un complesso intervento di lavori di manutenzione straordinaria con opere di sistemazione, nuova sentieristica, capanni di osservazione, pannelli informativi che miglioreranno la fruizione in sicurezza dell’area protetta. Ad implementare l’investimento sulla Palude di Torre Flavia saranno disponibili ulteriori 300 mila euro, frutto dell’emendamento del Consigliere metropolitano Federico Ascani, approvato nella scorsa consiliatura. Grazie al lavoro dei volontari, questa Oasi naturale ribattezzata ‘L’isola del tesoro: la prima area protetta gestita dai bambini’, è anche considerata la prima Riserva Naturale Sociale e sarà protagonista nei prossimi mesi di eventi come la “Plastic Blitz” finalizzati alla pulizia manuale delle spiagge, il “Campo Fratino”, orientato alla tutela di una specie di uccello migratore rarissimo, che nidifica sulle dune ed il “Manager for a Day”, diretto a studenti che volessero imparare la professione del Manager ambientale dei parchi”.

In osservanza delle disposizioni vigenti nel perdurante stato emergenziale per la pandemia COVID-19, il numero dei partecipanti e le modalità di accesso all’evento del 2 Febbraio sono limitate. Sarà comunque possibile (previa richiesta da inviare con congruo anticipo al Servizio 3 “Aree protette e tutela della biodiversità”- Dipartimento III- Città metropolitana di Roma Capitale; e-mail:direttoreareeprotette@cittametropolitanaroma.it; PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it) programmare in seguito ulteriori iniziative per le scuole dell’area metropolitana e per la cittadinanza.

Città Metropolitana Roma Capitale