Elezione Mattarella: “non sono contenta di come sono andate le cose”

Naturalmente ci sono tanti motivi per essere contenta. Continuiamo ad avere per presidente una persona rispettabile e un sincero democratico (anche se non mi è piaciuto come ha gestito alcuni delicati passaggi politici).

Non sono state elette figure indegne come un Berlusconi o una Casellati (ma non è mai stato un pericolo concreto). E nemmeno personaggi oltre ogni ragionevole limite di età come Sabino Cassese. Sono contenta che Salvini non sia riuscito a fare il buono e il cattivo tempo. E che il Parlamento abbia (per ora?) stoppato quello che sembrava l’inarrestabile cursus honorum di Mario Draghi.

Ma non mi piace che – per la seconda volta di seguito – ci sia un presidente rieletto. Portando la durata del mandato a 14 anni. Una eternità, più da regime monarchico che da Repubblica. Due volte di seguito è un precedente pericoloso e costituisce una oggettiva torsione costituzionale.

Mi piace ancora meno l’ipotesi che il mandato affidato a Mattarella sia un mandato a termine. Uno o due anni per rispettare una sorta di “patto” stilato quando Draghi ha accettato l’incarico di Presidente del consiglio: tenere in caldo il posto fino a quando super Mario sarà libero da incarichi governativi e potrà sistemarsi per sette anni al Quirinale.

Ancora meno mi piace – come è stato autorevolmente affermato e non smentito – che sia stato lo stesso Draghi a convincere Mattarella ad accettare e a comunicarlo alle forze politiche quando ancora erano in corso trattative su altri nomi. Assumendosi un ruolo che certamente non gli spetta e che nulla ha a che vedere con il mandato affidatogli dal Parlamento.

Non mi piace che la sorte del nostro paese sia sempre di più affidata – dai media, dagli stessi parlamentari e temo anche da una quota sempre crescente dell’opinione pubblica – a presunti “salvatori della Patria”. Avevamo già il santino Mario Draghi. Averci aggiunto il santino di Sergio Mattarella non migliora certo il quadro. Stoppare i tentativi di trasformare la nostra Repubblica in un regime presidenziale sarà più difficile dopo questa vicenda. E temo che ancora più difficile sarà convincere gli elettori che vale la pena andare a votare.

(Che tutto il gioco sulla presidente donna non mi sia piaciuto non c’è nemmeno bisogno di dirlo perché è stata una totale schifezza)

Celeste Ingrao