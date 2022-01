Quirinale: i partiti trattano, ma nell’ultima votazione spopola Mattarella

Dopo lo schianto del centro destra sulla Casellati, alla sesta votazione il Parlamento si esprime clamorosamente per il Mattarella bis con 336 voti.

Salvini alla fine è costretto dai fatti ad accettare la proposta che da giorni e giorni avanzano il PD e tutto il centro sinistra: incontrare Letta e Conte.

Il capo della Lega colleziona l’ennesima clamorosa sconfitta, ma rimane attaccato al ruolo che si è autoconferito di king maker a tutti i costi, e trionfante avanza la proposta di Elisabetta Belloni, diplomatica esperta e apprezzata, oggi capo dei Servizi Segreti.

Grillo e Conte esultano, ma altri partiti della maggioranza (PD,LEU, Forza Italia) esprimono forti perplessità, se non aperta contrarietà, come Italia Viva che con renzi ha detto un no secco.

E’ alta la probabilità che Salvini, dopo aver già bruciato nove candidati, raggiunga il record di 10.

Tutto può accadere, con altri candidati in campo, a cominciare da Mattarella, oltre a Cartabia e Severino, ma anche Amato e Casini.

Oggi potrebbe essere la giornata della fumata bianca