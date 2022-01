Minnucci: Smart News dalla Regione Lazio

📍 #GiornodellaMemoria. Un plauso al Comune di #Bracciano che ha voluto concedere la cittadinanza onoraria alla Sen. Liliana Segre.

📍 Vaccinazioni Covid: raggiunto l’obiettivo della somministrazione della dose booster al 70% degli adulti residenti nella #RegioneLazio.

📍 Mercoledì 2 febbraio: Openday per le #vaccinazioni delle donne in gravidanza o in allattamento.

📍 #Ristori Covid. Prorogato al 31 gennaio il termine per fare richiesta per le strutture ricettive alberghiere, centri benessere, agenzie di viaggi e tour operator con sede nel Lazio colpite dalla pandemia.

📍 Dal 7 febbraio parte il bando per i nuovi contributi per quelle attività che acquistano prodotti agricoli locali a Km0 della Regione Lazio

