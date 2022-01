Mattarella è il nuovo capo dello Stato. Grazie Presidente

Dobbiamo tutti un grandissimo grazie a quest’uomo esemplare, che ha rinunciato ai suoi progetti personali per mettersi, anzi rimanere al servizio del Paese.

Vorremmo fermarci qui, perché Mattarella ha onorato e sta onorando l’Italia, la nostra storia, sta dando un esempio splendido di dedizione alla collettività, un vero punto di riferimento a garanzia di tutti.

Vorremmo rimanere su questo tema, che illumina, per non parlare del buio di una certa politica, di un sistema di partiti che ha toccato un ennesimo fondo dando l’immagine di ciò che nessuno vuole: giochini e giochetti, fiumi di parole inutili e poco veritiere, promesse e tradimenti, calcoli più o meno fantasiosi o truccati, tutto per l’elezione della mpiù alta carica dello Stato, del simbilo dell’unità nazionale. Ci fermiamo qui, non desideriamo parlarne.

Rileviamo soltanto che il centro destra esce a pezzi da questa vicenda, e rimanda ai prossimi giorni i cosiddetti “chiarimenti”.

Rimaniamo stretti intorno Sergio Mattarella, eletto con 759 voti, e auguriamogli buon lavoro

Gi.Gi.