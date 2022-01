La Regione stanzia oltre 110 mila euro per garantire la connessione gratis nelle residenze studentesche del Lazio

Un progetto finalizzato a incentivare i giovani a investire nella propria istruzione e quindi sul futuro della nostra società

La Regione Lazio investe sempre di più sugli studenti e dopo lo stanziamento di 9 milioni per i buoni libro e borse di studio, come ve ne abbiamo già parlato, investirà 110.707,80 euro finalizzati al potenziamento della connessione internet di alta qualità nelle residenze universitarie del Lazio. L’iniziativa è finalizzata al rafforzamento negli spazi interni ed esterni dei punti di aggregazione degli studenti. “Con questo progetto abbiamo voluto andare incontro alle crescenti necessità degli studenti di utilizzare nelle nostre residenze universitarie una connessione internet di alta qualità, libera e sicura”. Ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio. Il residente (DiSCo) ha aggiunto: “La connessione ad alta qualità è un ulteriore agevolazione con cui nel Lazio incentiviamo i giovani ad investire nella propria istruzione e quindi sul futuro della nostra società”.

IL PROGETTO

Il progetto prevede in particolare l’installazione di 150 punti di accesso interni e 14 punti di accesso esterni, 32 switch unitamente alle opere di cablaggio per il collegamento degli apparati. Ciascun punto di accesso è in grado di gestire fino a 100 utenti contemporaneamente.

LE RESIDENZE

Le operazioni di installazione sono al momento in corso nella Residenza Falcone e Borsellino di Roma, a seguire procederanno nelle seguenti sedi: Ufficio Relazioni Pubblico e sede Ente Via De Lollis (Roma), Residenza Via Assisi (Roma), Residenza Archeologia (Roma), Residenza New Cambridge (Roma), Residenza Villafranca (Latina).

Fonte: Regione Lazio

Lucrezia Roviello