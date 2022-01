🌳🏺PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA: NOMINATO IL NUOVO DIRETTORE🏺🌳

Oggi il Ministero della Cultura ha nominato Vincenzo Bellelli direttore del nuovo Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.

✅ Una notizia splendida che la nostra città accoglie con grandissimo entusiasmo. Abbiamo lavorato per quasi dieci anni per ottenere l’istituzione del Parco Archeologico, un risultato che non era per niente scontato e che anzi molti ci dicevano impossibile.

Oggi, con la nomina del primo Direttore, e con la scelta di una persona di così grande spessore e qualità si apre davvero un nuovo capitolo nella storia della nostra città.

👉🏻 Da Presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, da Sindaco di Cerveteri e da cittadino italiano sono orgoglioso di questa nomina. Alcune dinamiche che stanno accompagnando la scelta del nuovo Presidente della Repubblica, non mi appassionano. Sembrano in realtà molto lontane dai principi su cui si fonda la nostra Costituzione. La scelta di Vincenzo Bellelli è invece nel solco della professionalità, del merito e dell’investimento sul futuro.

🙏🏼 Per questo ringrazio il Ministro della Cultura Dario Franceschini, il Direttore Generale dei Musei Massimo Osanna, il Direttore Generale del Ministero della Cultura Salvo Nastasi e il Presidente della Commissione esaminatrice Stefano Baia Curioni.

Un ringraziamento doveroso alla ex Direttrice Daniela De Angelis per l’eccellente lavoro svolto.

Un grazie speciale al nostro Assessore al Turismo Lorenzo Croci che in questi anni si è sempre battuto per la realizzazione di quello che sembrava a tutti un sogno irraggiungibile.

E soprattutto un augurio di buon lavoro (anche se sappiamo che non ne avrà bisogno) al nuovo Direttore Vincenzo Bellelli.

Lo aspettiamo presto nella nostra città.

Al link un breve video sulla nostra meravigliosa Necropoli della Banditaccia

https://fb.watch/aNh6tWPO5z/

https://fb.watch/aNR-GjhcYy/

