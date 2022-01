Concerto della Memoria, 29 Gennaio ore 21, Bracciano

Generazione Musica presenta il “Concerto della Memoria”; evento che, attraverso la musica, le immagini ed un percorso narrativo e recitativo, vuole affrontare il tema della Shoah per riflettere e non dimenticare la più grande tragedia umana del secolo scorso.

Lo spettacolo-concerto, adatto a tutte le età, vuole realizzare un percorso che stigmatizzi la persecuzione a carico degli ebrei ma anche degli omosessuali, dei disabili, dei malati di mente, delle prostitute, degli alcolisti e degli oppositori al regime nazista. Il “Giorno della Memoria” deve servire a tutti noi per non dimenticare la vergogna dei campi di concentramento e per costruire un futuro di solidarietà, pace e rispetto verso tutte le diversità.

Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 20 anni.

L’evento rientra nella settimana della Memoria coordinata dal comune di Bracciano con la partecipazione di varie associazioni del nostro territorio.

