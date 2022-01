La genitorialità: tra dubbi, incertezze e gioie della famiglia

Diventare genitori è un passo importante, ma soprattutto una scelta. Il calo delle nascite nel 2021 ha segnato un dato negativo di circa 12.500 nati in meno rispetto all’anno precedente. La pandemia ha giocato un ruolo fondamentale nel calo delle nascite in Italia, il tutto dovuto all’incertezza del futuro soprattutto in molti settori lavorativi.

Il desiderio della maternità/paternità si scontra con la paura di non poter garantire un futuro solido alla famiglia, pertanto la nascita dei figli viene messa in secondo piano alla costruzione di basi economiche solide.

Il concepimento di un figlio cambia inevitabilmente gli assetti relazionali di coppia. Da un mondo “a due” si passa ad una triade dove gli equilibri vengono inevitabilmente modificati.

Le attenzioni delle donna sono focalizzate sul bambino e spesso il neo papà fatica ad inserirsi nella relazione. La coppia si trova nelle condizioni di aprirsi al nuovo nato e assume il ruolo di coppia genitoriale.

La coppia assume così due livelli di relazione: quello di coppia di adulti e quello di coppia genitoriale.

Nel momento in cui avviene questo passaggio, inevitabilmente la coppia trova un modello nuovo anche nella propria intimità. Nutrire affettivamente la coppia è fondamentale per poter ricoprire anche il ruolo di genitori. La nascita di un figlio è la creazione di un “terzo spazio” condiviso dove la coppia porta il proprio modello di famiglia, di genitorialità.



Ineo genitori si confrontano con i loro desideri, le loro aspettative contribuendo con i loro vissuti personali, gli insegnamenti che hanno ricevuto dalle famiglie di origine.

Il bagaglio affettivo che la coppia si porta dietro contribuisce alla formazione di un nucleo familiare nuovo, unico nel suo genere.

La teoria dell’attaccamento: le basi dell’amore nella relazione

E’ il 1950 quando l’Istituto della Sanità inglese chiede a J. Bolwby, psicologo e psicanalista, di studiare il benessere psicologico dei bambini orfani o rimasti privi di famiglia in seguito alla seconda guerra mondiale.

Secondo le parole di Bolwby “l’attaccamento è una connessione psicologica duratura tra gli esseri umani, un rapporto profondo.



L’attaccamento si struttura nel tempo, con lo scopo di far sentire al sicuro in bambino. M. Ainswort, allieva di Bolwby, procede negli studi delineando un concetto importante che è quello di base sicura.

La madre inizialmente, il padre in seguito, garantiscono la base sicura dalla quale il bambino può partire per esplorare il mondo circostante. Il caregiver riveste il ruolo fondamentale di accudimento non soltanto fisico ma soprattutto emotivo.

Attraverso il caregiver il bambino apprende la relazione affettiva, l’intimità, la sicurezza, l’amore.

Non esiste un manuale per diventare genitori e questo rende complesso e allo stesso tempo entusiasmante il ruolo della genitorialità.

La solidità affettiva, il senso di responsabilità, la complementarità e soprattutto l’amore, sono alcuni degli ingredienti base per diventare genitori. Nelle difficoltà la coppia è richiamata a mettere in campo le proprie risorse per fronteggiare i problemi della vita, della crescita dei figli.

Risorse per i genitori: sportello di ascolto, gruppi familiari

Il ciclo di vita di una famiglia attraversa delle fasi critiche che possono essere superate con piccoli aiuti. Nel momento in cui la coppia/la famiglia, non riesce a superare le criticità il territorio deve mettere a disposizione risorse specifiche a vari livelli: scolastico, infantile, adolescenziale, coppia e famigliare.

L’agone nuovo, la Regione Lazio e il gruppo di psicologi sul territorio e quello dell’Associazione Psicosociosanitaria di Protezione Civile offrono servizi per le famiglie. Gli utenti possono accedere gratuitamente ad un primo colloquio ( con la Protezione civile) ed in seguito usufruire dei servizi a prezzi calmierati.

Dott.ssa Ilaria Tonelli, Psicologa Clinica specializzata in Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia

Si possono contattare il numero: 391.4948120

Contatto email: AssociazionePSS@yahoo.it