Bracciano, la giornata della memoria: programma diminiziative

Bracciano Comunità Solidale e della Cultura. Oggi, consiglieri, assessori, studenti e volontari hanno iniziato ad allestire la Mostra sullo sterminio nazista delle Persone con Disabilità, evento che aprirà martedì prossimo a Bracciano, presso il Chiostro degli Agostiniani, le iniziative legate alla #GiornataDellaMemoria2022. La memoria di ciò che è stato, guida profondamente le azioni politiche della nostra amministrazione.

L’amministrazione comunale per le celebrazioni della #giornatadellamemoria di quest’anno ha programmato una serie di iniziative (in locandina il programma ) con la preziosa collaborazione di:

ANPI Bracciano

Generazione Musica

Jolefilm

Liceo Ignazio Vian Bracciano

Agenzia per la vita indipendente Onlus

GASP – Associazione Antifascista di Promozione Sociale

Questa amministrazione pensa che sia indispensabile ricordare e riflettere su quanto è accaduto in Europa al popolo ebraico, ai deportati militari e politici italiani, alle persone con disabilità, ai Rom, Sinti, Jenisch, ai Testimoni di Geova e agli omosessuali nei campi nazisti, non solo per “conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere” (Art.2 Legge 20 luglio 2000 n 211) ma anche per porre le premesse di un futuro di pace per tutte le comunità.

primo evento in programma dal 24 al 30 Gennaio

la mostra “In Memoriam – Aktion T4: Lo sterminio nazista delle persone con disabilità” presso il Chiostro degli Agostiniani

in collaborazione con l’associazione Agenzia per la vita indipendente Onlus

ingresso libero