Minnucci. Smart News dalla Regione Lazio, 𝗦𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮̀, 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼

Importante occasione di confronto con l’assessore Alessio D’Amato. Oltre al sottoscritto, il Sindaco e consigliere Cittร Metropolitana Esterino Montino, le consigliere capitoline Nella Converti e Erica Battaglia e il coordinatore dei circoli PD Sanitร Lazio, Marco Ricci.

Lโ€™iniziativa andrร in diretta sulla mia pagina Facebook.

๐Ÿ“ Rilancio delle azioni di supporto alle PMI e liberi professionisti con i prestiti fino a 50mila euro a tasso zero.

๐Ÿ“ Nuovi contributi alla filiera che tratta prodotti agricoli affinchรฉ possano acquistare prodotti locali a Km0 della Regione Lazio.

๐Ÿ“ Inaugurati dal presidente Nicola Zingaretti 60 bus Cotral Green che serviranno i Comuni della cinta metropolitana.

๐Ÿ“ Approvata una legge per la tutela, la salvaguardia e il rilancio delle botteghe storiche che rappresentano un patrimonio inestimabile non solo per il commercio, ma per le comunitร .

Buon fine settimana,

Emiliano Minnucci

