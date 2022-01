MINNUCCI (PD): “IMPEGNO RINNOVATO DELLA REGIONE NELLA FILIERA DEL CIBO”

Roma 21 gennaio – “La Regione Lazio ha finanziato la seconda edizione del Bando ‘Bonus Lazio KM 0’ che si rivolge alle imprese della regione che abbiano come attività primaria la ristorazione, ma anche a panetterie, pasticcerie, gelaterie, alberghi, agriturismi, commercio al dettaglio di alimenti e bevande e sarà online da lunedì 7 febbraio (www.regione.lazio.it/BONUSLAZIOKM0).

Grazie a questo strumento le imprese destinatarie che abbiano acquistato prodotti del Lazio classificati come DO, IG e PAT per un importo fino a ventimila euro potranno richiedere un contributo dai mille ai diecimila euro (per un rimborso fino al 50% degli acquisti).

Si tratta di un impegno concreto verso lo straordinario patrimonio enogastronomico del Lazio, verso le imprese della ristorazione, duramente colpite dalla crisi pandemica. E’ un altro segnale della svolta che la Regione vuole dare per lasciare la crisi alle spalle”.

Lo ha dichiarato in una nota il Consigliare Regionale Emiliano Minnucci