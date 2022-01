La persecuzione della comunità ebraica di Venezia per il Giorno della Memoria di Rai Ragazzi

Distribuito anche in Germania il film d’animazione La Stella di Andra e Tati.

Per il Giorno della Memoria 2022, Rai Gulp ricorda la persecuzione della comunità ebraica di Venezia con lo special “Come Foglie al Vento”

Per il Giorno della Memoria 2022, Rai Gulp ricorda la persecuzione della comunità ebraica di Venezia con lo special “Come Foglie al Vento”, una produzione originale Rai Ragazzi realizzata da Caterina De Mata.

Due ragazzi in gita scolastica a Venezia incontrano Riccardo Calimani, scrittore e storico dell’ebraismo, che partendo dalle pietre d’inciampo racconta la persecuzione subita dagli ebrei di Venezia, spiega che cosa è il razzismo e come si alimenta, mostra loro il Ghetto e la Sinagoga dove i suoi genitori, giovanissimi si sposarono velocemente pochi giorni dopo l’8 settembre ’43, per fuggire da Venezia come marito e moglie, mentre i nazisti stavano occupando la città. Poche settimane dopo, iniziarono le razzie e le deportazioni che decimarono una delle comunità ebraiche più antiche d’Europa.

“Come Foglie al Vento”, programma che ha ottenuto il patrocinio dell’UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sarà trasmesso il 27 gennaio da Rai Gulp alle 11:15 e alle 19 e sarà disponibile anche su RaiPlay.

Il programma, che dura 11 minuti, si rivolge ai ragazzi e potrà essere utilizzato nelle scuole che vorranno collegarsi in diretta con il canale oppure on demand suRai Play come contributo alla didattica per il Giorno della Memoria.

L’impegno di Rai Ragazzi per il Giorno della Memoria si completa con la riproposizione del premiato film d’animazione “La Stella di Andra e Tati”, sulla storia vera delle sorelle Andra e Tatiana Bucci deportate a 4 e 6 anni, tra i pochissimi bambini sopravvissuti ad Auschwitz. Il film sarà trasmesso alle 19:15 su Rai Gulp, dopo “Come Foglie al Vento” e sarà disponibile su RaiPlay.

Quest’anno Rai Play distribuirà “La Stella di Andra e Tati” dal 24 al 30 gennaio in tutto il mondo, senza limitazioni territoriali.

Grazie alla collaborazione degli Istituti Italiani di Cultura di Amburgo e Colonia, il film sarà distribuito in Germania con i sottotitoli in tedesco, per una iniziativa di particolare significato per la Memoria e per l’europeismo.

