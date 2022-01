MINNUCCI (PD): “BOTTEGHE STORICHE PATRIMONIO INDISCUSSO, RICONOSCERLE È AGGIUNGERE VALORE”

Oggi in consiglio regionale abbiamo approvato una legge, presentata dalla collega Leonori, per la “Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche”.

È un atto molto importante e che sono felice di aver votato poiché non solo definisce le botteghe storiche come luogo architettonico e come longevità di lavoro, ma prevede un censimento e la realizzazione di un albo regionale e, cosa più importante, stabilisce un fondo di 2,4 milioni di euro, come sottolineato dall’assessore Orneli, per la tutela e la valorizzazione di queste attività. In questo momento di grande crisi le attività storiche rappresentano un esempio di vera resilienza, oltreché un presidio di cultura e storia delle nostre comunità. Riconoscerle ed investire su di loro rappresenta una delle giuste ricette per il rilancio dell’economia dei territori.

consigliere regionale Emiliano Minnucci