Bracciano: lavori di tipo strutturale in Via Carlo Marchi

Stiamo predisponendo come amministrazione tutti gli atti necessari per procedere con lavori di tipo strutturale in Via Carlo Marchi.

A seguito della segnalazione di una buca è stata evidenziato dai tecnici la necessità di un intervento di sostituzione della tubazione delle acque chiare che corrono al centro della strada. Via Carlo Marchi rappresenta un’arteria importante per la comunità di Bracciano e la sua vicinanza alle scuole le rende ancor più nevralgica; per questo motivo e per la presenza di problematiche annose e stratificate si è deciso di intervenire non con una soluzione ponte ma in maniera definitiva. L’analisi della situazione ha richiesto l’installazione di una recinzione di cantiere e l’attuazione di un divieto di sosta su entrambi i lati, mentre la fase di esecuzione dei lavori probabilmente richiederà la chiusura di almeno una corsia per alcune settimane, sebbene questo aspetto sia ancora oggetto di valutazione con i tecnici e lo sarà di confronto con la ditta che verrà incaricata dei lavori.

Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà che tale provvedimento potrà arrecare, soprattutto per la concomitante presenza della scuola e durante l’entrata e l’uscita degli alunni, ma la situazione richiede l’adozione di misure che cautelino la sicurezza di tutti e portino a una soluzione definitiva.

Per quanto riguarda la rotatoria della Rinascente è in fase di esecuzione l’asfaltatura dell’area: dopo una prima parte di lavori eseguiti in notturna per limitare i disagi alla circolazione stradale si renderà tuttavia necessaria l’esecuzione dell’intervento di finitura in orario diurno, che è stato programmato dalle ore 9:00 di venerdì prossimo.

Infine comunichiamo con soddisfazione che il nostro Comune è risultato oggi aggiudicatario di un finanziamento di 1.763.041,60 stanziati da Regione Lazio (fondo complementare al Pnnr) sulla base del progetto presentato per la riqualificazione energetica degli immobili di residenza popolare siti in via Domenici 1-3.

Marco Crocicchi