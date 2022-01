Politiche giovanili: Zingaretti inaugura ostello Ossigeno a Itri

Un sogno che si realizza, figlio del protagonismo dei territori. Finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fra le attività importanti anche lo spazio Porta del Parco ad Anguillara Sabazia – Parco Regionale Bracciano Martignano

Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato a San Nicola a Itri l’Ostello Ossigeno, un nuovo luogo storico riportato alla luce e reinserito nel circuito turistico laziale grazie al progetto Itinerario Giovani, finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che propone nuovi percorsi per il turismo e per la cultura lungo tutto il territorio laziale, con un progetto di riqualificazione di beni pubblici gestiti da organizzazioni under 35.

Gestito dall’associazione giovanile Naturae APS, l’Ostello Ossigeno occupa e riveste le stanze di Villa Iaccarini – residenza nobiliare di inizio Novecento nel Parco Regionale dei Monti Aurunci (un’area naturale protetta di quasi 20mila ettari) – grazie ad interventi di ristrutturazione che hanno permesso di riaprire le porte di un luogo a lungo inabitato e che ora sarà un eco-ostello gestito interamente dai giovani.

Costruita all’inizio del 1900 come residenza nobiliare di campagna, Villa Iaccarini è un immobile che ha ospitato negli anni diverse attività senza trovare una destinazione definitiva; ha inoltre subito un grave deperimento a causa della tempesta Vaia del 2018.

“C’è un altro sogno che si realizza – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – figlio della buona gestione e del protagonismo dei territori. Un bellissimo ostello con 35 posti letto, un luogo meraviglioso, che dimostra che l’ambiente quando c’è passione, è anche opportunità di lavoro, di economia e di qualità della vita”.

“Villa Iaccarini, dopo anni di chiusura, torna a tutti i cittadini del Lazio con un progetto realizzato da ragazze e ragazzi, che impareranno un lavoro e contribuiranno al rilancio del territorio. Insieme al parco avventura Woodpark, l’avventura dei ragazzi dell’Ostello Ossigeno dimostra il potenziale del patrimonio naturale e dei giovani come volano per lo sviluppo economico”, ha aggiunto Lorenzo Sciarretta, delegato del Presidente della Regione Lazio alle Politiche Giovanili.

Grazie agli obiettivi del progetto di Itinerario Giovani e al lavoro della Regione in sinergia con l’Ente del Parco dei Monti Aurunci – Villa Iaccarini diventa un luogo di condivisione, gestito dagli Under35 dell’associazione giovanile Naturae APS per ospitare nuovi flussi turistici e portare le nuove generazioni alla scoperta del territorio, delle bellezze naturali e culturali.

L’associazione giovanile Naturae APS è composta interamente da under 35 nasce nel 2021 con l’obiettivo di creare occasioni per la fruizione innovativa e consapevole della natura. I fondatori, 5 giovani del comune di Fondi, provengono da varie esperienze quali associazionismo, volontariato, accoglienza turistica, marketing, e sono uniti dall’amore per la natura e la volontà di creare nuove opportunità nel loro territorio.

Immerso completamente nel verde – a pochi passi dall’Ostello del Golfo di Gaeta e dal parco avventura Woodpark, due realtà gestite dai giovani e inaugurate grazie sempre all’intervento della Regione Lazio – l’Ostello Ossigeno nasce proprio per essere un eco-ostello, favorito non solo dalla posizione (e dal fatto che sia circondato da eccezionali aspetti floro-faunistici, idrogeologici e speleologici), ma anche dalle attività proposte.

Itri e il Parco dei Monti Aurunci – grazie all’Ostello Ossigeno – diventano di fatto punto di partenza per escursioni e gare in mountain bike o a cavallo e proposte di trekking ed escursioni alla scoperta della natura, del folklore e dei piatti tipici. Più nel dettaglio, l’Ostello Ossigeno propone escursioni in notturna con osservazione astronomica, concerti a 1200 metri, corsi di cucina povera, escursioni con raccolta di erbe aromatiche, laboratori di riciclo alimentare, festival degli antichi mestieri sulla stramma e gli utensili artigianali e ornamentali, trekking sul monte Redentore con i pastori, trekking con la musica popolare della zampogna, con letture, racconti e degustazioni di cibi tradizionali e conferenze, mostre e laboratori interattivi su Bio e Geo Diversità.

L’eco-ostello offrirà poi ampi spazi per ammirare la natura nei momenti di riposo. La struttura vanta infatti 35 posti letto, tre locali destinati a laboratorio e ampi terrazzi da cui si gode di una vista splendida su mare e monti.

Prosegue così il progetto di Itinerario Giovani, che sta restituendo al territorio spazi in disuso o abbandonati, recuperandoli e convertendoli nel segno dell’ambiente, dell’accessibilità, della sostenibilità e dei giovani. Sono tanti gli spazi che sono stati riqualificati dalla Regione, dai Comuni e dagli enti parchi e saranno gestiti da organizzazioni under 35 “a misura” di under35.

Agli ostelli e punti turistici già attivi – Ostello della Gioventù di Gaeta, Casa del Vento a Bagnoregio, Ostello Il Podernovo presso Acquapendente (VT), Ostello degli Orsini a Configni (RI), Ostello Colle Mordani (FR), dell’Ostello Farnese a Caprarola (VT), lo Spazio Officine CreAttive a Zagarolo (RM), lo spazio Ronciglione HUB a Ronciglione (RM), Spazio Tevere Point a Torrita Tiberina (RM) – ora si aggiunge l’Ostello Ossigeno e presto apriranno le loro porte anche l’Ostello Ex Caserma a Bassiano, il Polo Marino e il Polo Cittadino a Latina, il nuovo centro di sosta a Rieti nell’ex casa di riposo Manni, l’Ostello di San Lorenzo ad Arpino, l’Ostello del Cammino di Francesco a Rivodutri e lo spazio Porta del Parco ad Anguillara Sabazia – Parco Regionale Bracciano Martignano.