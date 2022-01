LA PANDEMIA E IL WELFARE NEGATO

La narrazione dominante ha provato a descrivere un Paese in cui la pandemia ha fatto esplodere la povertà. “Mai così tanti poveri”, “più poveri a causa del Covid-19”, il leitmotiv che risuona nelle nostre case da due anni. In realtà, abbiamo assistito ad un aumento drammatico della povertà assoluta dovuto storicamente alle politiche di deregolamentazione del mercato del lavoro e di dismissione del pubblico e fortemente correlato alla crisi del 2007-2008.

Dal 2008 al 2018, il numero di persone che vivono in povertà assoluta è aumentato abbastanza regolarmente di anno in anno, passando da 1,8 a 5 milioni, toccando aree geografiche che ne erano rimaste parzialmente immuni, come il nord del Paese, e andando ad inglobare una parte di popolazione lavorativa che fino ad allora aveva vissuto con redditi bassi e precarietà contrattuale, ma al di fuori della fascia di povertà.

È in questo momento storico che si inserisce la crisi pandemica, che acutizza le conseguenze sociali dei nostri modelli economici, in un contesto in cui le politiche neoliberiste, privatistiche, e le dinamiche perverse della globalizzazione hanno già intaccato i diritti sociali e le residuali forme di garanzia del lavoro e del reddito, oltre a minare la coesione sociale.

La pandemia ha messo in evidenza la fragilità della struttura sociale ed economica del Paese, amplificando le preesistenti diseguaglianze sociali, evidenziando scelte politiche indirizzate alla centralità del profitto rispetto alla qualità della vita, del lavoro e dei servizi sociali.

In tale contesto, insieme all’operosità generosa, seppur vessata, degli operatori sociali e sanitari, sono emerse altre forme di intervento dal basso: esperienze mutualistiche che hanno contribuito attivamente a contrastare gli effetti sociali della pandemia, ricreando relazioni solidali e di comunità.

Sono centinaia nel Paese i gruppi informali, i comitati che in piena crisi sanitaria si sono organizzati per promuovere l’effettiva esigibilità dei diritti sociali: nuove forme di welfare comunitario che, oltre ad offrire risposte concrete ai bisogni fondamentali, hanno ridisegnato mappe urbane caratterizzate da legami e relazioni solidaristiche e di mutuo soccorso.

È necessario pensare alle possibili forme di sviluppo di tale soggettività. Bisogna progettare l’emersione di una intelligenza diffusa maturata nella crisi, in grado di tenere insieme risposte comunitarie ai bisogni sociali e forme di democrazia e partecipazione decentrate.

Pensiamo che questo protagonismo, così generoso e consapevole, debba essere al centro di un racconto veritiero, soprattutto perché contiene i germi e gli elementi di un profondo e possibile ripensamento del welfare in termini innovativi e dentro una prospettiva di empowerment diffuso.

Ne parlano mercoledì 19 gennaio alle 18.00 a Casetta Rossa, via Magnaghi 14 a Garbatella:

Marco Damilano,

Elena Testi,

Alberto Campanilla.

Modera Luciano Ummarino.

Presenta il progetto Francesca Tagliafierro.