Andrea Orlando, Un sabato tra memoria e futuro.

Il Partito Comunista ha saputo essere in tutta la sua storia, anche la piu’ recente, un punto di vista critico sulla realtà.

Essere capaci di costruire anche oggi un luogo dove poter sviluppare un punto di vista critico sull’esistente è senz’altro utile e non solo per una parte politica, ma per tutti.

Sono state alcune delle riflessioni fatte ieri a Livorno dove ho partecipato all’iniziativa conclusiva del centenario del PCI e ad un evento del Partito Democratico dove ho incontrato militanti e cittadini per parlare di molte questioni importanti per presente e il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori: la precarietà e il lavoro povero, con salari sempre più bassi. Non si tratta solo di un tema economico ma di una questione sociale, perché sono due elementi che rischiano di creare un quadro di emergenza e forte lacerazione. Noi abbiamo già fornito alcuni strumenti con la riforma degli ammortizzatori universalistica entrata in vigore dal primo gennaio di quest’anno, ma non basta. Dobbiamo prevederne anche degli altri che vadano sempre nella direzione di una maggiore equità e giustizia sociale.

Andrea Orlando