Enrico Letta: un’opinione dall’interno del PD

La relazione di Letta alla Direzione nazionale del PD mi è piaciuta. Netta la presa di posizione sul fatto che Berlusconi sia improponibile, così come il fatto che non sia scritto “nelle stelle” che il futuro Presidente spetti al Centrodestra.

Servono un percorso e una figura unitaria, dentro un patto di governo che dia continuità al lavoro che questa maggioranza sta svolgendo in una fase delicata per il Paese. Non è pensabile di eleggere capi politici, occorrono invece figure che uniscano il più possibile e di garanzia. Bruciare ora nomi sarebbe un errore marchiano. Bene quindi continuare il dialogo, chiarendo – come Letta ha fatto – metodo, profilo e condizioni politiche.

Marco Pacciotti