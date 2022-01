🔵  Smart News dalla Regione Lazio, di Emiliano Minnucci

Da questa settimana sono disponibili nuovi slot per la dose booster del vaccino anti Covid per la fascia d’età 12-17 anni.

📍 Necessità delle vaccinazioni per i paesi poveri. Come indicato da una mozione da me proposta e successivamente votata da tutto il Consiglio, la Regione Lazio si impegna direttamente su questo terreno: donerà 10mila vaccini per l’Africa.

📍 La giunta regionale ha approvato un fondo di 2,5 mln/€ per un piano di sostegno psicologico per i giovani che hanno manifestato problemi per il Covid.

📍 Raddoppio ferroviario Cesano-Bracciano. Si è svolta la Conferenza dei servizi che ci fa fare un altro passo verso la realizzazione del primo tratto fino a Vigna di Valle.

📍 E’ in scadenza un bando rivolto a comuni, municipio, scuole e soggetti privati, per l’ammodernamento e l’adeguamento dell’impiantistica sportiva come ad esempio l’abbattimento delle barriere architettoniche.

👉 Buon fine settimana,

Emiliano Minnucci

https://fb.watch/ayg6laTU7v/