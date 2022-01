Viterbo, acqua potabile: “Noncelabeviamo” interroga i consiglieri regionali Panunzi e Lombardi

La recente delibera Regionale prevede che se i sette Comuni non entreranno in Talete perderanno i fondi e, pertanto, si desume che continueranno ad avere acqua non potabile.

Considerato che non esiste alcun vincolo normativo che prevede questa forzatura, per quale motivo si sottopone la popolazione a questo ricatto? Perché spogliare i Comuni di servizi e beni pubblici se non per concludere l’iter di privatizzazione in una società che non ci risulta renda servizi migliori? È questa la vera intenzione della Regione Lazio ? Che fine hanno fatto le promesse di attuazione della Legge 5?