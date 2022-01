Osservatorio studio sul teatro contemporaneo – moderno 7^ edizione.

Ostra (AN) dal 05 all’11 Settembre 2022

La manifestazione si svolgerà presso il Teatro ”La Vittoria”, Piazza dei Martiri, 5 e negli spazi all’aperto messi a disposizione dal Comune, il 5/6/7/8/9/10/11 settembre 2022.

Verranno selezionati gli spettacoli di compagnie Uilt del territorio nazionale con riferimento ad un teatro contemporaneo che abbia nella sua realizzazione una idea di modernità riguardo alla composizione drammaturgica specificamente a:

Attore-Movimento-Spazio-parola scenica;

Rapporto testo – messa in scena: il testo drammatico come una delle componenti drammaturgiche della composizione;

Rapporto spazio scenico – spazio illuminato – spazio sonoro come componenti drammaturgiche del testo performativo.

Quindi drammaturgia intesa come composizione di diverse drammaturgie che definiscano modernamente il concetto stesso nel suo significato etimologico di “azioni che lavorano, agiscono, insieme nel processo compositivo che porterà al testo performativo (lo spettacolo)”.

Verranno selezionate da un minimo di 4 ad un massimo di 5 compagnie che presenteranno un lavoro che abbia attinenza alle caratteristiche

I lavori dovranno avere la durata massima di 90 minuti ed avere in scena massimo 5 attori;

Le compagnie selezionate: saranno ospitate gratuitamente per i giorni del festival, in pensione completa, per un massimo di 5+2 persone compreso quindi il regista e il avranno accesso gratuito ai laboratori di



L’assistenza tecnica sarà garantita da un service locale e i costi saranno a carico del Comune di Ostra.

Tutte le spese inerenti la pubblicità e S.I.A.E. saranno a carico della UILT. In caso di opera tutelata da Agenzia di spettacolo e/o di produzione sarà cura della Compagnia proponente ottemperare al pagamento dei diritti per la messa in scena.

Si richiede alle compagnie selezionate di soddisfare due situazioni obbligatorie:

di essere presenti a tutte le 4 giornate di tracce 2022 (dal 7 all’11 settembre – lo scopo di tracce è la formazione, non l’esibizione); di partecipare agli eventi di tracce (Laboratori – osservatorio – tavola rotonda- incontro tecnico) ed eventualmente di rendersi disponibili per dimostrazioni aperte del proprio Le domande di partecipazione a Tracce dovranno essere inviate entro e non oltre il 24 Luglio 2022 al Segretario Nazionale C.S. Giovanni Plutino – mail: csuilt_segreteria@libero.it, e dovrà contenere un link (l’indirizzo URL) alla performance completa dello spettacolo e la domanda d’iscrizione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE (esclusivamente via mail)

Lettera di iscrizione: una per ogni opera proposta (max 2 opere); Locandina dello spettacolo in formato PDF; Link per la visualizzazione dell’intero spettacolo Una relazione illustrativa dell’attività della Compagnia teatrale ed una relazione del processo di lavoro che ha portato alla realizzazione dello stesso. Alcune foto dell’opera proposta in formato digitale; Copia dell’attestazione d’iscrizione della Compagnia alla Uilt, tutti gli attori e tecnici dovranno essere in regola con il tesseramento per l’anno 2022 andrà specificato il numero di tessera che dà diritto alla copertura assicurativa;

SELEZIONE DELLE OPERE

La selezione delle opere ammesse sarà effettuata ad insindacabile giudizio da una commissione presieduta dal Direttore Artistico del C.S. Flavio Cipriani.

Gli artisti partecipanti alla rappresentazione dello spettacolo ammesso alla fase finalista dovranno corrispondere a quelli che appaiono nella rappresentazione videoregistrata sottoposta al vaglio del D.A. Eventuali sostituzioni potranno essere concordate con l’Organizzazione. Saranno accettate segnalazioni provenienti direttamente dai C.S. Regionali che verranno poi inserite nella selezione che verrà resa nota entro il 30 Luglio 2022.

Situazioni artistiche

Osservatorio nazionale sul teatro; incontri e dialoghi con il pubblico; tavolo di drammaturgia Uilt per la formazione; laboratorio interno a tracce; Incontro tecnico; rappresentazione dei lavori selezionati alcuni come teatro dei

Con la partecipazione a Tracce, la Compagnia autorizza il trattamento dei dati personali (L.675/96) contenuti nelle opere e nel materiale complementare e l’archiviazione del materiale inviato presso la sede della UILT la quale si riserva di catalogarlo e conservarlo. La Compagnia autorizza altresì la UILT e per essa l’associazione QU.EM quinto elemento ad effettuare eventuali riprese fotografiche, audio e video da utilizzarsi per i soli scopi di promozione dell’attività teatrale connessa all’evento “Le Compagnie sollevano sin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità la UILT, qualora il programma dovesse subire variazioni e/o soppressioni per cause di forza maggiore, compresa la revoca della disponibilità del Teatro ”La Vittoria”.

Le Compagnie, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al Premio, dovranno dichiarare di accettare integralmente le norme previste dal presente regolamento

Appena determinato e definito il programma di tracce sarà diffuso a tutta la Uilt.

Il Direttore Nazionale del C.S. Flavio Cipriani