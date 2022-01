Cerveteri, per Giulio: SABATO 15 GENNAIO dalle ore 9:00 al GRANARONE a

Giulio è un paziente del Bambin Gesù di Roma affetto da Aplasia Midollare Severa, ha bisogno di un donatore compatibile per effettuare un trapianto di cellule staminali emopoietiche.

Il suo paese, Ladispoli, e il paese dove gioca a calcio, Cerveteri, si stanno mobilitando insieme a ADMO per una grande campagna di reclutamento che si terrà

SABATO 15 GENNAIO tra le 9:00 e le 16:00 al GRANARONE (via del granarone, 1) a Cerveteri

Alex, Luisa e tanti altri insieme a Giulio, aspettano solo l’iscrizione al registro del loro fratello genetico per poter tornare a casa e vivere una vita normale!

La cura potrebbe essere dentro di te!

🟡 Iscriviti sul portale www.donatoriadmo.org e scegli l’evento di Sabato “dona con Giulio”

🟢 scarica i due moduli (CD101 e Allegato B) compilali e portali all’appuntamento con la tipizzazione

🟠 porta anche la fotocopia del documento e della tessera sanitaria

🔴 vieni all’appuntamento, tra le 9:00 e le 16:00, non c’è bisogno di digiuno, evita il latte e derivati.

🔵 requisiti: età dai 18 ai 35 anni, peso superiore ai 50 kg, buona salute generale

🟡 rispetta la fila, le regole di distanziamento anti COVID-19 e indossa sempre la 😷 mascherina

⭐️ info whatsapp 3335677430

www.ADMOLazio.it

Social @admoroma

Evento all’aperto, vieni anche solo per chiedere informazioni per le prossime giornate, se non riesci a scaricare la modulistica ti aiutiamo noi! ❤️