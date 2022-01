Bracciano, vento e gelo; in azione la protezione civile

Vento forte e gelo hanno visto entrare prontamente in azione gli uomini del Gruppo Comunale Protezione Civile di Bracciano per diversi interventi.

Le forti raffiche di vento ed il gelo che hanno imperversato nel territorio di Bracciano nelle ultime 48 ore hanno visto operare in numerosi interventi gli operatori della Protezione Civile del Comune di Bracciano. Il Capo Area della Polizia Locale e Protezione Civile, Claudio Pierangelini, riferisce infatti che: “Da ieri abbiamo ripristinato diverse volte la transennatura di via Carlo Marchi, davanti le scuole, che si spistava a causa del vento scoprendo la buca dei lavori in corso. Ma i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, che sono coordinati da Michele Botta, sono intervenuti per liberare le strade dai rami rotti ed alberi caduti in tutto il territorio a causa del forte vento”. Molte le zone in cui i volontari hanno prestato il loro supporto, in particolare via del Lago, via di Bonifica, via di Castel Giuliano, via della Catena e via Settevene Palo. Inoltre gli operatori comunali guidati dal Comandante Claudio Pierangelini e coordinati da Michele Botta hanno provveduto a cospargere le strade del territorio di sale per fronteggiare il gelo di queste ore.

Cinzia Orlandi