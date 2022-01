POLIZIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA, UOMO SCOMPARSO NEI BOSCHI DI ANTICOLI. SANNA:”I NOSTRI AGENTI SUL TERRITORIO GARANTÌ DELLA SICUREZZA E AIUTO PER I CITTADINI”

Si era allontanato dalla sua abitazione di Riofreddo (Rm) lo scorso 7 Gennaio per nascondersi nei boschi di Anticoli Corrado. È stato ritrovato, questo pomeriggio, dagli agenti della Polizia locale della Città metropolitana di Roma. Carlo Rinaldi, aveva deciso di far perdere le sue tracce in compagnia del suo cane. La famiglia aveva lanciato l’allarme e da subito sono scattate le ricerche. L’uomo è stato trovato in buone condizioni ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. “Rivolgo i miei ringraziamenti agli agenti della nostra Polizia metropolitana che si è coordinata con l’Arma dei Carabinieri, i Vigili, protezione civile e associazioni di volontariato. Grazie alla sensibilità e alla professionalità e alla conoscenza del territorio della Polizia metropolitana del distaccamento di Tivoli siamo riusciti a trovare una persona scomparsa a farla congiungere con la sua famiglia. Continueremo a lavorare per garantire la sicurezza e il monitoraggio del nostro territorio provinciale per essere a disposizione dei cittadini”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma