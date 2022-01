PD Manziana: parte la costituente in vista delle prossime elezioni comunali

Sabato 15 gennaio alle 15,30 presso la “Sala della Limonaia”, Piazza Firenze a Manziana il Circolo del Partito Democratico di Manziana-Quadroni aprirà la Costituente in vista delle prossime elezioni comunali.

“Vogliamo creare un luogo di discussione dove analizzare le esigenze, le criticità e formulare insieme delle prospettive per la nostra comunità. Occorre confrontarci con tutte le forze progressiste e con chi, della società civile, è pronto a dare un contributo e mettersi a disposizione per disegnare collegialmente la Manziana del futuro” afferma il segretario Marco Ferrari. E’ fondamentale creare una comunità che discuta, che si confronti, che abbia a cuore il nostro territorio, che aiuti chi è in difficoltà.