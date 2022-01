NUOVO HUB PER I TAMPONI A FIUMICINO RISPOSTA CORALE NELLA LOTTA CONTRO COVID

Fiumicino 12 gennaio – “Ho partecipato oggi all’inaugurazione di un nuovo Hub per i tamponi molecolari.

Si tratta di una struttura fortemente voluta dalla Regione Lazio, dalla Asl Roma 3 e dal Comune di Fiumicino, realizzata grazie al lavoro e allo sforzo delle volontarie e dei volontari della Misericordia di Fiumicino.

Sarà un centro operativo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 grazie anche al lavoro che vi presterà l’Esercito Italiano.

Si tratta dell’ennesima testimonianza del continuo impegno dell’Assessore alla sanità Alessio D’Amato e di tutto il sistema sanitario regionale per mettere a disposizione dei territori strutture e servizi per fronteggiare questa estenuante “guerra” contro il Covid. I risultati arrivano con la collaborazione di tutte le istituzioni a partire dai sindaci come, in questo caso, Esterino Montino. A loro e a tutti i soggetti in campo il mio plauso”.

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci