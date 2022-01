REGIONE LAZIO, ARRIVA IL BONUS PSICOLOGO 

Sono molto felice che la Regione Lazio si confermi all’avanguardia sui diritti alla persona.

L’introduzione del bonus psicologo, con relativo stanziamento di un fondo di 2.5 milioni di euro, è una notizia davvero importante che arriva al culmine di un lungo lavoro che ci ha visti in prima linea.

Questa pandemia continua a lasciare in tutti noi strascichi e cicatrici non solo fisiche ma anche interiori. Ecco perché agli sforzi fatti in ambito sanitario ed economico è giusto che si guardi anche a guarire le ferite dell’animo e della mente. Penso soprattutto ai giovani o alle persone più fragili che non possono permettersi cure adeguate. Con il bonus psicologo vogliamo rispondere a questa esigenza puntando sui tanti e ottimi professionisti, psicologi e psichiatri, che lavorano nelle strutture pubbliche del Lazio. Un ringraziamento al presidente Zingaretti e tutta la giunta regionale per aver dato ascolto a un sos che molti di noi hanno lanciato in questi mesi.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano