Contro l’inserimento di nucleare e gas tra le “fonti sostenibili”: incontro “Zoom”, 12 gennaio 2022

Tassonomia UE: le nostre motivazioni contro l’inserimento di nucleare e gas tra le “fonti sostenibili”. In difesa, in Italia, dei referendum del 2011 sui beni comuni.

Le associazioni “disarmistiesigenti” ed “energiafelice” organizzano questo incontro-dibattito il 12 gennaio 2022 – ore 18:00 – 20:30 (Durata: due ore e mezza)

Su piattaforma Zoom

Incontro Online, organizzato dai Disarmisti esigenti e Associazione Laudato Si’, con la collaborazione dello Spazio Foppette, dei firmatari dell’appello per una lotta unica ecologisti-pacifisti-attivisti sociali: vogliamo una tassonomia no nucleare e no gas e una autentica conversione ecologica!

(Si vada su: https://www.petizioni.com/notassonomianukerispettareferendum)

La discussione online, collegata alle mobilitazioni in Europa (e a Milano con presidio contro l’industria di Stato francese pro-atomo, dalle 13:00 alle 15:00 in Foro Buonaparte 31), riguarda l’incompatibilità con la giustizia sociale e ambientale di nucleare e gas; e come fare pressione dal basso perché ci si opponga nelle sedi del Consiglio europeo e del Parlamento europeo.

Presentazione di Andrea Bulgarini.

Introduzione di Alfonso Navarra e Mario Agostinelli.

Sono invitati ad intervenire i primi firmatari: Moni Ovadia, Alex Zanotelli, Edo Ronchi, Massimo Scalia, Marco Bersani, Luciana Castellina, Eleonora Evi, Federico Butera, Massimo Serafini, Haidi Gaggio Giuliani, Vittorio Bardi, Ennio La Malfa, Guido Viale, Antonio De Lellis, Keivan Motavalli, Gian Piero Godio, Maurizio Bucchia, Antonella Nappi, Marco Zinno, Rocco Altieri, Sabina Santovetti, Luciano Benini

Conclusioni dei coordinatori: Antonia Sani, Patrizia Sterpetti, Ennio Cabiddu, Daniele Barbi, Oliviero Sorbini, Laura Tussi, Fabrizio Cracolici e Luigi Mosca

Possibilità di domande da parte del pubblico.

https://www.disarmistiesigenti.org – https://www.energiafelice.it