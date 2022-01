Atleti al tuo fianco, per la lotta contro il cancro

Con Gilardino a Piacenza Giornata da Campioni del Mondo per Atleti al tuo fianco: siamo stati ospiti dell’Academy guidata dal nostro testimonial Daniele Moretti a Piacenza insieme ad Alberto Giardino, cui abbiamo potuto portare il nostro messaggio e la sintesi della nostra attività in collaborazione con Moretti dal 2016. Spalle di Natale a Cesena Nella gara di basket Tigers Cesena – LUISS Roma dagli spalti sono piovute palle di carta con i messaggi di auguri di Natale per le persone malate di cancro dell’Associazione Acistom, lanciate dai settori giovanili del basket cesenate che coi Tigers abbiamo incontrato ed educato alla vicinanza.