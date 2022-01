Four Friends, un biennio di vita è già alle spalle

Il locale ha appena soffiato sulla torta con due candeline

Ha appena compiuto due anni di vita il “Four Friends”, e il taglio del nastro del locale di via Braccianese Claudia 59 è ancora vivo nei ricordi di chi c’era.

Massimo Nervegna, per esempio, uno dei quattro soci fondatori, pronto già a guardare avanti. «Adesso – spiega – lavoriamo per la produzione dei nostri ormai famosi panettoni artigianali, proposti in vari gusti, dal classico al Ferrero Rocher, dal gusto-pistacchio ai frutti di bosco. E aggiungo che la produzione andrà avanti fino a gennaio, ovviamente il clou sarà nel periodo natalizio». Gli unici dubbi sono legati al cenone del 31 dicembre. «Per ora – aggiunge Nervegna – stiamo alla finestra, non sappiamo quali saranno le normative anticovid, per cui dobbiamo per forza di cose aspettare. Ci servono una decina di giorni per preparare la serata e pubblicizzarla, poco prima di Natale decideremo se poterla realizzare o meno». Intanto al Four Friends continuano ad andare in scena gli incontri gastronomici, l’ultimo (il 16 dicembre) è stato “Tartufo e Patanegra”. «E’ una formula – continua il “nostro” – nella quale uniamo vini della zona di Montefalco per un connubio enogastronomico di tutto rispetto. L’idea di massima è quella di avere insieme a noi chi possa far conoscere oltre al cibo anche il vino, in modo tale da avere una serata intensa. Sono appuntamenti a cadenza mensile in cui si punta a gustare le produzioni italiane, da quelle della Puglia all’Oltrepo pavese, passando per Montalcino e la Valpolicella». Schietta, alla domanda “cosa vi aspettate da Babbo Natale”, la risposta: «Che si porti via il virus, il regalo sarebbe quello di tornare a vivere senza paure. Ci accontentiamo comunque per un Natale con meno paletti rispetto a quello di un anno fa». Finale dedicato all’anno che verrà, lo staff sta lavorando per cambiare il menù, fermo restando che… il sushi resterà protagonista.

Efisio Collu