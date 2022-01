Comune di bracciano: nota sulla riapertura delle scuole

Il Sindaco di Bracciano riassume la situazione sulla riapertura delle scuole, e sulle misure decise dal Governo nella eventualità che si riscontrino casi positivi

Reputo opportuno fare chiarezza in merito alla riapertura delle scuole, anche in considerazione delle voci più o meno incontrollate che nelle ultime ore si stanno rincorrendo sui social e non solo.

Per essere affrontati in modo efficace, problemi complessi come questo richiedono provvedimenti organici che, se ritenuti necessari, devono essere attivati su base nazionale.

In questo senso, la sola chiusura delle scuole (unico provvedimento che rientra nella competenza dei sindaci) come unica azione adottata per scongiurare la diffusione dei contagi, finirebbe per essere un provvedimento nei fatti inutile, se non affiancato dall’adozione di una serie di altre misure parallele.

In linea con le indicazioni governative e regionali e non avendo ricevuto nessuna indicazione in tal senso da parte della ASL né comunicazioni o richieste specifiche da parte della Scuola, ritengo pertanto al momento inopportuno assumere provvedimenti in merito, anche in considerazione dell’impatto che tale scelta avrebbe, soprattutto ad un giorno dalla riapertura, sulle famiglie.

Preciso inoltre che è facoltà solo ministeriale, e non dei sindaci, adottare provvedimenti circa l’attivazione o l’estensione della didattica a distanza, modalità che verrà attivata gradualmente in base a quanto disposto dal Ministero* e che non può essere automaticamente prevista in caso di ordinanza sindacale.

Resteremo, come sempre, in costante contatto con le istituzioni e con la ASL nell’ottica della massima disponibilità e collaborazione, con l’obiettivo condiviso di affrontare la situazione con grande serietà, senza sottovalutarne la delicatezza e la complessità e monitorando costantemente ogni evoluzione.

Si informa inoltre la cittadinanza che il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni Verdi Covid-19 ed è accessibile, fino al 10 febbraio, agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2, come stabilito con ordinanza odierna del Ministro della Salute.

Si rende noto infine che in questi giorni, in vista della riapertura, abbiamo fatto effettuare da una ditta specializzata la sanificazione di tutte le strutture scolastiche comunali.

*Sintesi indicazioni operative ministeriali:

0-6 anni

Con 1 positivo: attività didattica sospesa per 10 giorni;

Scuola Primaria (elementari)

Con 2 positivi: DAD per 10 giorni;

Scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori):

Con 2 positivi: didattica differenziata in funzione dello stato vaccinale;

Con 3 positivi: DAD per 10 giorni.

Indicazioni operative Ministero Istruzione

(Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1)

