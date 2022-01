Minnucci: Smart News dalla Regione Lazio

📍 I dati del Covid diventano sempre più preoccupanti e impressionanti, sia per il numero di positivi che, purtroppo, per i ricoveri e gli accessi alle terapie intensive.

📍 Per la riapertura delle scuole, la Regione Lazio ha aperto di 27 postazioni dedicate all’interno di drive-in solo per gli studenti che, a partire da ieri 7 gennaio, intendono sottoporsi al tampone prima del rientro in classe.

📍 E’ stato destinato un fondo di oltre 1,5 mln/euro a supporto delle aziende del mare, ovvero quelle imprese che operano sul litorale laziale e che hanno avuto una drastica riduzione del fatturato.

📍 Parte il secondo bando del Progetto Ossigeno destinato alla piantumazione di 6 milioni di alberi in tutta la Regione, tanti quanti sono gli abitanti del Lazio.

👉 Buon fine settimana,

Emiliano Minnucci

https://www.facebook.com/watch/?v=291571929610850