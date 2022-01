Le dipendenze giovanili post covid, di Ilaria Tonelli

In seguito alla pandemia, ma soprattutto in seguito al lockdown, i giovani hanno sviluppato dipendenze: cellulare, video giochi, televisione, cibo, droghe.

Restare in casa in DAD ha lasciato i giovani adolescenti privi dei contatti necessari per lo sviluppo sano delle relazioni, compromettendo quelli che sono gli scambi di comunicazione in presenza.

L’utilizzo massiccio dei social e soprattutto dei “messaggini” allontana i ragazzi dalla comunicazione verbale, fatta di scambi non solo di parole ma di linguaggio non verbale. La comunicazione corporea, la vicinanza, la distanza sociale, così come gli sguardi ed i messaggi analogici, favoriscono la crescita emotiva, psicologica e relazionale dei ragazzi.

L’utilizzo dei social e dei messaggi favorisce, al contrario, la creazione di una “barriera” virtuale protettiva dove tutto diventa possibile. I giovani affidano le loro comunicazioni più intime a Instagram, Facebook, whatsapp ed altre piattaforme, creando un mondo virtuale entro il quale pensano di poter comunicare qualsiasi cosa. Al contrario, internet è solamente uno spazio dove nascondersi, fingersi altro, rimanendo però intrappolati nella rete.

La vera dipendenza si crea quando, per una momentanea impossibilità, non si ha accesso al telefonino, alla rete, ai social. E’ come se il cellulare colmasse lo spazio tra noi e gli altri, ci da l’illusione di poter controllare tutto in qualsiasi momento, ma in realtà siamo controllati anche noi e l’oggetto stesso mette una distanza relazionale.

Il problema si conclama quando il giovane viene a contatto con un coetaneo e ha difficoltà nel gestire il rapporto, il confronto, la comunicazione. Sempre più spesso si vedono ragazzi insieme che utilizzano ognuno il proprio telefonino senza interagire tra loro.

Il bisogno di comunicare le proprie esperienze, il proprio stato d’animo, fa parte non soltanto della razza umana, ma di tutte le specie animali. Affidare però il proprio vissuto ai social mette i ragazzi in una apparente condizione di visibilità e nello stesso tempo in una posizione bersaglio.

Negli ultimi periodi sempre più atti di bullismo pubblico, suicidi, atti estremi, sono balzati alle luci della cronica; conseguenze di post pubblicati sui social per mettere in ridicolo i propri coetanei, oppure sfide che portano alla morte per dimostrare che si possono compiere azioni estreme.

Queste conseguenze devastanti lasciano spesso senza risposte alle domande di altri coetanei e degli stessi adulti che si interrogano in merito a cosa “hanno sbagliato”.

L’utilizzo del telefonino, dei social, dei gruppi, delle chat non deve assolutamente essere demonizzato anche perché ha un’utilità effettiva nella comunicazione.

Il problema nasce quando è la sola fonte di comunicazione, il solo modo che le persone utilizzano per comunicare e interagire.

Attraverso uno schermo non si impedisce soltanto la visione dell’altro, il potersi guardare negli occhi, ma si blocca anche la comunicazione corporea, quella fatta di abbracci, di strette di mano, di contenimento fisico.

Il potersi guardare attiva dei meccanismi neurologici che favoriscono la comprensione delle intenzioni dell’altro, così come il potersi toccare implica un coinvolgimento cerebrale che aiuta a definire i propri confini corporei, quelli dell’altro. La vicinanza fisica equivale ad una vicinanza emotiva, dove gli stati d’animo, i sentimenti, trovano una giusta dimensione, un proprio contenimento.

Soprattutto nell’età adolescenziale, dove si hanno le prime esperienze con l’altro, dove esistono solamente degli estremi (tutto buono, tutto cattivo, brutto, bello…)il potersi rispecchiare nello sguardo dell’altro diventa un momento di scambio e di crescita.

Cosa possono allora fare gli adulti di riferimento per aiutare il ragazzo ad avere una comunicazione sana e delle relazioni durature e proficue? Sicuramente parlare molto con i giovani li aiuta ad acquisire un modello sano e strutturato di ascolto e comunicazione attiva.

In secondo luogo aiutare i giovani ad avere delle regole entro le quali possono sperimentarsi ma anche dei confini oltre i quali non possono andare: stabilire orari in cui il telefonino non può essere usato, imporre regole non costrittive ma costruttive attraverso attività alternative che stimolino il loro interesse e la loro attenzione.

Gli adulti poi dovrebbero essere il primo esempio per i ragazzi. Dunque, avere uno spazio in casa dove lasciare tutti i cellulari durante l’ora dei pasti faciliterebbe sicuramente l’interazione famigliare ed il confronto creativo.

Dott.ssa Ilaria Tonelli

Psicologa Clinica specializzata in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia