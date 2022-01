MINNUCCI (PD) “SCORTA AD IMMUNOLOGA È SONNO DELLA RAGIONE”

“Il fatto che L’immunologa Antonella Viola sia finita sotto scorta per aver subito pesanti minacce da parte di criminali appartenenti dell’universo No Vax segna uno dei punti più bassi di questi lunghi mesi di crisi sanitaria.

La dottoressa Viola è costretta a vivere ora scortata per aver parlato di scienza pubblicamente. In una società civile questo rappresenta un momento bassissimo. A lei la mia solidarietà a cui si accompagna una fermissima condanna per questa disgustosa vicenda”

Consigliere regionale Emiliano Minnucci, Roma 6 Gennaio –