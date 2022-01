Movimento 5 Stelle Trevignano: no al nucleare

Riceviamo e pubblichiamo

Il M5s di Trevignano Romano accoglie queste dichiarazioni come “Una doverosa e chiara spiegazione che rappresenta il pensiero dell’intero MoVimento: il nucleare è inammissibile”.

Abbiamo da poco concluso la campagna elettorale, in cui ci siamo dimostrati attenti a questi temi concentrandoci sulle comunità energetiche, i gruppi di autoconsumo, l’agrofotovoiltaico. La nostra impronta green è testimoniata anche dalla campagna “Mangia Trevignanese”, in cui i grandi protagonisti sono proprio i prodotti del nostro territorio.”

Il sottosegretario di Stato al Ministero per la Transizione Ecologica, Ilaria Fontana, ha rilasciato un’intervista in cui spiega il cammino che sta compiendo il Governo in tema di energie rinnovabili nel nostro Paese e in Europa, con precise posizioni sull’energia nucleare. Secondo quanto dichiarato dalla Sottosegretario, l’analisi svolta dall’UE “ha evidenziato diverse criticità di danno significativo all’ambiente”.

La dott.ssa Fontana spiega che i reattori presenti oggi sono la stessa tecnologia che avevamo nel 2011, quando i cittadini italiani votarono per l’eliminazione del nucleare tra le fonti di produzione energetica. La ricerca deve essere incentivata ma oltre a non poter aspettare decenni per uscire dalla logica delle energie dal caro prezzo ambientale ed economico, continua Fontana, ci si chiede anche dove si dovrebbero allocare le scorie radioattive che verrebbero prodotte.

Aggiunge in conclusione la referente del gruppo, Simona Petroselli: “Nei prossimi giorni protocolleremo una proposta di mozione che speriamo venga accolta dalle forze di maggioranza ed opposizione proprio per la creazione di Comunità Energetiche, il primo passo importante per tutelare il nostro ambiente ma anche le tasche dei cittadini. Stiamo lavorando per organizzare un evento sulle comunità energetiche, valutare le opportunità che ci sono sul nostro territorio e su come sfruttarle al meglio per far risparmiare i cittadini.”

MoVimento 5 Stelle Trevignano Romano