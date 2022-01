“LA REGIONE NON LASCIA SOLE LE IMPRESE DEL MARE”, nota di Emiliano Minnucci

Roma 3 Gennaio – “In un periodo complicato, dove si contano i danni provocati dalla pandemia, che al contempo continua a picchiare duro, mettere a sistema delle risorse per i settori più in difficoltà è un segnale importante.

Ecco perché non si può che plaudire allo stanziamento di un milione e mezzo di euro per le imprese del mare del territorio da parte della Regione Lazio. Si tratta di un settore nevralgico, che conta oltre 37.000 attori, ma anche duramente colpito dalla crisi. Ecco perché questo contributo ha una valenza ancora più grande e sono certo sarà l’abbrivio per la ripartenza di tutto il comparto”

Consigliere regionale Emiliano Minnucci