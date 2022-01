Rischi della Rete, lettura e un futuro sostenibile attraverso scelte consapevoli

L’agone nuovo guarda avanti con un nuovo progetto, aggregativo e “sociale”, da realizzare e da vivere con il supporto della Regione lazio

Che la nostra associazione sia da sempre attenta al mondo della scuola e alla società, lo abbiamo scritto e testimoniato da anni. Tanti, infatti, sono stati i progetti di supporto alla didattica portati avanti presso le scuole del nostro territorio, volti ad offrire agli studenti occasioni di sviluppo di conoscenze e competenze specifiche.

L’Agone nuovo quindi, riconosce nell’alternanza scuola lavoro ma anche nel tessuto sociale e con il supporto di persone altamente qualificate, implementare la formazione degli Studenti e della società civile. Un’occasione e uno sforzo sia per un avvicinamento tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, sia rispetto alla diffusione di pratiche didattiche innovative, centrate sull’attività laboratoriale e formazione delle competenze. Questo progetto, si è reso possibile, grazie al supporto della Regione Lazio, sempre attenta a tempi così importanti.

Primo tema: “Social media. Opportunità e rischi per i giovani legati all’utilizzo della Rete”

L’intervento è pensato per correggere l’uso scorretto della Rete e dei social media intanto passando dalla loro conoscenza e valutando, poi, i rischi che ne possono derivare da un utilizzo improprio.

Secondo tema: la promozione della lettura.

Con l’avvento delle nuove tecnologie e social media, la lettura di evasione è venuta meno. Sopratutto nei giovani, che per la maggiore leggono su imposizione scolastica. Tuttavia si legge ancora, ma il libro tradizionale è diventato una seconda scelta rispetto a quello in formato digitale e-book: più comodo, tascabile e con un’ampia scelta di racconti, come strumento privilegiato di formazione e crescita. Infatti,leggere alimenta lo sviluppo mentale, emotivo e affettivo dell’individuo, concorrendo profondamente alla formazione morale ed etica, in particolare di bambini e ragazzi che stanno strutturando la propria identità mediante un’azione di integrazione e analisi del proprio essere e dell’ambiente in cui si vive.

Terzo tema: esseri umani, animali e ambiente, costruire un futuro sostenibile attraverso scelte consapevoli

Il progetto formativo, propone un ciclo di dieci incontri di due ore ciascuno con cadenza mensile, da tempi e modalità da concordare con gli Istituti per un numero di ore secondo esigenze, da svolgere nell’anno scolastico 2021/2022.

La maggior parte degli incontri prevede la presenza di due moderatrici e di un ospite specializzato sul tema della giornata, che fornirà insegnamenti sulla materia trattata o racconterà la propria esperienza e attività sul campo interagendo attivamente con gli studenti. Negli incontri dove non è prevista la presenza di un ospite esterno invece, l’esposizione dei temi proposti verrà portata avanti dalle attiviste formate sull’argomento e corredata dalla condivisione di materiale grafico, fotografico e audiovisivo; dall’analisi di fonti, dati e studi autorevoli.